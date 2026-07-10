Банкноту номіналом 2 000 грн презентували 10 липня

Національний банк України використав піратську версію шрифту Bickham Script на банкноті номіналом 2000 грн, яку презентували у п'ятницю, 10 липня. Про це заявив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль.

За словами Богдана Гдаля, на банкноті із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса використали неліцензійну кириличну версію шрифту Bickham Script, створену російською дизайнеркою Алєксандрою Гофман.

Богдан Гдаль також зауважив, що у 2019 році вже був аналогічний скандал із банкнотою номіналом 1000 грн. Тоді, за його словами, дизайнери також використали піратську версію шрифту Bickham Script. Дизайнер опублікував фотографії шрифтів на банкнотах номіналом 1000 та 2000 грн. На зображеннях видно, що вони дуже схожі.

Шрифт, який використали на банкнотах номіналом 1 000 та 2 000 грн

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Богдан Гдаль нагадав, що шрифт Bickham Script створив дизайнер Річард Ліптон у 1997 році, після чого його ліцензувала компанія Adobe. За його словами, кириличну версію шрифту росіянка Алєксандра Гофман зробила у 2005 році, тоді як офіційна кирилична версія від Adobe з'явилася лише у 2016 році. Дизайнер стверджує, що на українських банкнотах використано саме неліцензійну кириличну версію шрифту.

За словами Богдана Гдаля, Алєксандра Гофман «у шрифтових колах відома як авторка крадених версій шрифтів», які вона підписувала власним ім'ям і поширювала без дозволу їхніх авторів.

Станом на момент публікації Національний банк України та його голова Андрій Пишний не коментували заяву щодо походження шрифту на банкноті номіналом 2000 грн.

Банкноту номіналом 2000 грн презентував голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу у п'ятницю, 10 липня. На купюрі, виконаній у фіолетових тонах, зображені поет Василь Стус і головний корпус Донецького національного університету імені Василя Стуса. Також на банкноті розміщено підпис поета та цитату: «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Нагадаємо, у травні 2026 року український бренд напоїв «Живчик» опинився в центрі скандалу після презентації оновленого дизайну упаковки. Користувачі соцмереж зауважили, що одна зі шрифтових гарнітур схожа на Road Radio, авторкою якої є дизайнерка російського походження, відома під псевдонімом Glen Jan. Також у мережі поширилася інформація, що цей шрифт нібито використовують на упаковці продукції, призначеної для російських військових, зокрема сухих пайків.