Нову банкноту введуть в обіг у вересні 2026 року

В Україні зʼявиться нова банкнота номіналом у 2000 грн. Купюра із зображенням Василя Стуса увійде в обіг 4 вересня, повідомив на брифінгу у пʼятницю, 10 липня, голова Національного банку України Андрій Пишний.

За словами Андрія Пишного, банкнота вийде у день памʼяті поета та дисидента Василя Стуса, а також у день акції протесту проти політичних репресій української інтелігенції – 4 вересня.

Купюра виконана у фіолетових тонах. На одній стороні зображений Василь Стус, а на іншій – філологічний факультет Донецького національного університету ім. Василя Стуса. На банкноті також є підпис поета та цитата «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

«Василь Стус став символом незламності українського духу, уособленням особистої відповідальності перед народом, державою і майбутніми поколіннями», – сказав Пишний.

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Також на новій банкноті буде стилізований тризуб у стилі учасної військової символіки. Пишний пояснив, що символ набуває виразних рис емблеми ЗСУ та має стати обовʼязковим елементом оформлення. Також тризуб інтегрується з «Слава Україні – Героям слава».

Крім того, на купюрі є зображення сокола-боривітра, присвячене поколінню українських шістдесятників. Основою композиції стала мозаїка «Боривітер», створена художницею Аллою Горською у Маріуполі.

Чому вводять банкноту номіналом у 2000 грн

Андрій Пишний пояснив, що з часу введення банкноти номіналом у 1000 грн пройшло сім років. Крім того, обсяг готівки в обігу зріс більше ніж удвічі – з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень у 2026 році.

«Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам. Так само як у 2019 році економічні передумови привели до появи банкноти номіналом 1000 грн, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2000 грн», – розповів Пишний.

Ще однією причиною запровадження нової купюри голова НБУ назвав потреби воєнного часу. Третьою причиною стало суттєве зростання частки банкнот номіналом 1000 грн, що свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року НБУ випустив в обіг банкноти номіналом 1000 грн із зображенням Михайла Грушевського. У липні 2023 року Нацбанк України оголосив, що оновлює купюри у 1000 грн – вони перебувають в обігу разом з іншими банкнотами цього ж номіналу попередніх років випуску.