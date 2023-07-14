На купюрах зразка 2019 року стоятиме підпис голови Нацбанку Андрія Пишного

Від 20 липня 2023 року Національний банк випускає в обіг банкноти номіналом 1000 грн зразка 2019 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

«У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1000 грн на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1000 грн зразка 2019 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що ці купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього ж номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України». Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук.