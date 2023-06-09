Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами, частина з яких стосується закону про шпигунство. Про це повідомляє CNN із посиланням на адвоката Дональда Трампа Джима Трасті.

«У ньому [законі] є деякі формулювання, які дозволяють припустити, що це будуть за сім звинувачень. Не на 100% ясно, що всі вони є окремими звинуваченнями, але в основному вони випливають із звинувачення за Законом про шпигунство», – заявив адвокат Трампа.

Трасті назвав звинувачення у шпигунстві «сміховинним» і додав, що є також «кілька звинувачень у перешкоджанні роботі та звинувачення у неправдивих свідченнях».

Журналісти нагадують, що мін'юст США розслідує законність зберігання Трампом документів Білого дому в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він програв вибори у 2020 році.

9 травня присяжні у федеральному суді Манхеттена визнали 45-го президента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві над письменницею та журналісткою Е. Джин Керролл у 1996 році.