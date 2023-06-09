Дональду Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами, – CNN
Мін'юст США розслідує законність зберігання Трампом документів Білого дому в його резиденції
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Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами, частина з яких стосується закону про шпигунство. Про це повідомляє CNN із посиланням на адвоката Дональда Трампа Джима Трасті.
«У ньому [законі] є деякі формулювання, які дозволяють припустити, що це будуть за сім звинувачень. Не на 100% ясно, що всі вони є окремими звинуваченнями, але в основному вони випливають із звинувачення за Законом про шпигунство», – заявив адвокат Трампа.
Трасті назвав звинувачення у шпигунстві «сміховинним» і додав, що є також «кілька звинувачень у перешкоджанні роботі та звинувачення у неправдивих свідченнях».
Журналісти нагадують, що мін'юст США розслідує законність зберігання Трампом документів Білого дому в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він програв вибори у 2020 році.
9 травня присяжні у федеральному суді Манхеттена визнали 45-го президента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві над письменницею та журналісткою Е. Джин Керролл у 1996 році.