Дональд Трамп у Далласі, штат Техас, готується виступати перед консервативними політиками, серпень 2022

Колишній президент США, республіканець Дональд Трамп не відрікся від своїх висловлювань про те, що вважає президента Росії Владіміра Путіна розумною людиною, та водночас відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією. Про це Трамп, який знову балотується на посаду президента, сказав у середу, 10 травня, під час дебатів на CNN, повідомив «Укрінформ».

«Він не безглузда людина. Він дуже розумний, він дуже хитрий», – зазначив Трамп у відповідь на запитання, чи вважає він досі Путіна розумною людиною, як казав про це раніше.

Водночас Трамп зауважив, що Путін зробив серйозну помилку, коли вторгся в Україну. «Його помилка полягала в тому, що він вторгся [в Україну]. Він би ніколи не вторгся, якщо я був би президентом», – впевнений екс-президент США.

У відповідь на запитання ведучої, чи вважає Трамп Путіна воєнним злочинцем, він зазначив: «Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення». Він пояснив свою позицію тим, що зараз треба зосередитися на завершенні війни.

«Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу», – додав Трамп.

У цьому контексті він заявив, що звинувачення проти путіна мають обговорюватися пізніше.

До слова, на цих же дебатах екс-президент США Дональд Трамп заявив, що досяг би миру в Україні за 24 години, посадивши за стіл переговорів президента Зеленського і Путіна. Тільки для цього, за словами Трампа, йому потрібні повноваження президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться у 2024 році. Чинний президент США, демократ Джо Байден також оголосив, що балотуватиметься на другий термін.