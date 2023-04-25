Байден офіційно оголосив, що буде балотуватися на виборах у 2024 році

У вівторок, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою участь у виборах президента у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg.

80-річний Байден у своєму зверненні попросив виборців дозволити йому «закінчити роботу», яку він розпочав, коли вступив на посаду, і відкинути будь-які хвилювання щодо свого віку. Він сказав, що має дати відсіч «екстремістам» у Республіканській партії, які хочуть скоротити державні витрати та обмежити права на аборти.

«Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи в наступні роки чи менше. Я знаю, яку хочу почути відповідь, і я думаю, що ви теж знаєте ... Ось чому я балотуюся на переобрання», – сказав Байден.

Очікується, що жодних серйозних претендентів від Демократичної партії не з’явиться, і Байдену, ймовірно, буде легко висунутися від своєї партії. Водночас, як відзначає CNN, у США навіть серед демократів існує стурбованість віком Байдена, який у свої 80 років є найстарішим президентом країни.

Колишній президент США Дональд Трамп також нещодавно заявив про готовність взяти участь у наступних президентських виборах від Республіканської партії. Його помічники повідомили, що він вже подав документи.