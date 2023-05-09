Також Трампа визнали відповідальним за наклеп на письменницю

Суд у США визнав колишнього президента-республіканця Дональда Трампа винним у справі про зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керрол. Про це повідомило у вівторок, 9 травня, CNN.

Водночас присяжні визнали Дональда Трампа відповідальним за наклеп. Окрім попередньо визначеної суми відшкодування у 2 млн доларів Джин Керрол, колишній президент може виплатити ще 3 млн за те, що припустив, що постраждала письменниця могла вигадати зґвалтування, щоб збільшити продажі своєї книги.

«Федеральне журі Мангеттена визнало, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над Джин Керрол у роздягальні універмагу навесні 1996 року. Керрол стверджувала, що Трамп зґвалтував її в універмазі Bergdorf Goodman, а потім зганьбив її, коли заперечив її звинувачення, сказав, що вона не його типаж і припустив, що вона вигадала історію, щоб збільшити продажі своєї книги», – повідомило видання.

Судовий процес триває. Зазначається, що позов Керрол не є кримінальним, а цивільним.

Нагадаємо, 4 квітня Дональда Трампа заарештували перед засіданням суду. Екс-президенту США висунули 34 пункти звинувачення в суді, жоден з яких він не визнав. Після судового засідання Трамп вільно покинув залу суду.

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