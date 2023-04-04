Дональд Трамп прибув до суду в Мангеттені

Колишнього президента Дональда Трампа заарештували в Нью-Йорку. Суд оголосив Трампу звинувачення щодо шахрайства в бізнесі та на виборах 2016 року. Дональд Трамп відкинув усі звинувачення та покинув залу суду, повідомило CNN у вівторок, 4 квітня.

Дональда Трампа заарештували перед початком судового засідання, на якому йому мали оголосити обвинувачення у справі фінансового шахрайства під час президентської кампанії 2016 року.

Судове засідання щодо Дональда Трампа відбулося 4 квітня о 21:45 за київським часом. Республіканець став першим президентом, якому висунули звинувачення у кримінальній справі.

Проти Дональда Трампа висунули 34 звинувачення, які пов'язані з шахрайством у бізнесі та зокрема на виборах президента США у 2016 році, а також з виплатами грошей порноакторці, які визнав колишній адвокат Трампа. Обвинувачення суду та подальші запобіжні заходи можуть суттєво вплинути на передвиборчу кампанію Трампа.

Після засідання Мангеттенський суд оприлюднив документи, які свідчать, що Трампа звинуватили у фальсифікації ділових документів для приховування компромату та незаконної діяльності. Наступне засідання щодо Дональда Трампа заплановано на 4 грудня 2023 року, повідомило CNN.

Дональд Трамп прибув до суду

CNN повідомило, що арешт Дональда Трампа є формальним. Перед висуненням звинувачень в колишнього президента візьмуть відбитки пальців, після цього він вирушить до Офісу окружного прокурора, а потім поїде до своєї резиденції.

«Напрямок до Нижнього Мангеттена, будівля суду. Здається таким надреалістичним – вау, вони збираються мене арештувати. Не можу повірити, що це відбувається в Америці», – прокоментував Трамп у Truth Social.

Трамп прокоментував затримання

«Суспільне» повідомило, що о 21:30 Трамп прибув до Мангеттенського суду. Журналістам заборонили проводити трансляцію судового засідання. Тим часом під будівлею суду почалися сутички прихильників та противників Дональда Трампа.

Журналісти, які перебували у залі суду, повідомили, що Дональд Трамп не визнав себе винним за всіма 34 пунктами звинувачення. В той самий час Білий дім готувався до можливих заворушень з боку прихильників колишнього президента.

Станом на 22:30 CNN повідомило, що з Трампа зняли арешт. Колишній президент США залишив залу суду. За даними NYT, суддя відкладе розгляд справи Трампа, як очікується, на кілька місяців.

Нагадаємо, офіс окружного прокурора Мангеттена веде розслідування щодо фінансових афер Трампа. Йдеться про підробку бізнес-документів та участь у схемі виплат порноакторці Стормі Деніелс, яка стверджувала, що 2006 року вона мала інтимні стосунки з Трампом. Усі звинувачення колишній президент США відкидає.

Зазначимо, Дональд Трамп претендує на переобрання президентом США від Республіканської партії на виборах 2024 року. Звинувачення суду він назвав «політичним переслідуванням» і «втручанням у вибори».