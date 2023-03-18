Трамп стверджує, що прокурор Нью-Йорка готує його арешт 21 березня

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що його у вівторок, 21 березня, його заарештують у справі про сплату грошей жінкам, які стверджували, що мали з ним сексуальні контакти. Про це в суботу, 18 березня, Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth, передає Associated Press.

Він стверджує, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які розголошували сексуальні контакти з ним. Трамп написав про «витік інформації» з офісу окружного прокурора Манхеттена у Нью-Йорку, що вказує на його арешт. Він закликав своїх прихильників до протесту.

Торік у грудні Спеціальний комітет нижньої палати Конгресу США звернувся до Міністерства юстиції з проханням пред'явити екс-президенту Дональдові Трампу чотири кримінальні обвинувачення.

2 березня Міністерство юстиції США заявило, що Дональда Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію.