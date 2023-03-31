Дональд Трамп, який планує взяти участь у виборах президента, назвав це "політичним переслідуванням»

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за висунення кримінальних обвинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу у справі фінансового шахрайства під час президентської кампанії 2016 року. Як ідеться в заяві окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, розміщеній у Twitter у п'ятницю, 31 березня, обвинувачі зв'язалися з адвокатом Трампа, щоб узгодити його явку в офіс окружного прокурора.

Додаткову інформацію прокурор обіцяв надати після того, як буде призначено дату пред'явлення обвинувачень. За даними джерел газети The New York Times, обвинувальний висновок оприлюднять найближчими днями. Які саме звинувачення висунуть екс-президенту США, поки що не повідомляють.

Американські телеканали CNN з посиланням на адвоката політика Джо Такопіну передають, що Трамп може постати перед судом наступного тижня. Це – перший випадок в історії США, коли чинному або колишньому президенту країни буде висунуто кримінальні звинувачення.

Офіс окружного прокурора Мангеттена веде розслідування стосовно колишнього президента у зв'язку з його ймовірною роллю у схемі виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс, яка стверджувала, що 2006 року вона мала інтимні стосунки з Трампом. Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тис. доларів у рамках домовленості про мовчання.

Як повідомляє Голос Америки, у своїй заяві Дональд Трамп сказав, що дізнався про рішення присяжних з новин, назвав його політичним переслідуванням і втручанням у вибори.

«Це напад на нашу країну», – заявив екс-президент США і додав, що це «політичне переслідуванням і втручання у вибори на найвищому рівні».

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Він розповів, що здійснив таємний платіж жінці за вказівкою свого роботодавця, а потім отримав відшкодування від Trump Organization (компанії Трампа з нерухомості, «за юридичні послуги»).

Попри те, що виплата грошей за мовчання не є незаконною, федеральна прокуратура заявляє, що класифікація платежу як «виплати за адвокатські послуги» порушує федеральні закони про фінансування виборчих кампаній.

У 2018 році Коен визнав себе винним у кількох кримінальних справах, включаючи порушення фінансування передвиборчої кампанії. Він понад рік відсидів у в’язниці.

Відповідно до законодавства Нью-Йорка, фальшування ділових записів зазвичай не вважається тяжким злочином, за винятком ситуацій, коли це робиться з наміром вчинити або приховати інший злочин. Тоді за це передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Сам політик заперечує як зв'язок із Деніелс, так і свій стосунок до отриманих нею виплат.

Трамп, який претендує на переобрання президентом США від Республіканської партії на виборах 2024 року, заявив, що він «абсолютно невинний», і зазначив, що не відмовиться від участі в президентських перегонах. Він назвав ці звинувачення «політичним переслідуванням» і «втручанням у вибори», а також спробою зашкодити його шансам на переобрання проти президента-демократа Джо Байдена.

Проти Дональда Трампа також порушено кілька кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень до, під час і після його перебування на посаді президента США, які ставлять під загрозу його нову передвиборчу кампанію.