В.о. ректора Донецького технічного університету та мер Дрогобича домовилися про співпрацю

До Дрогобича планують релокувати Донецький національний технічний університет. Керівництво університету та міський голова Дрогобича підписали відповідний договір про співпрацю, повідомили в Дрогобицькій міськраді.

«Десятки українських навчальних закладів за понад дев’ять років війни змушені були переміститися з тимчасово окупованих територій – у безпечніші міста. Одним з таких є і Донецький національний технічний університет, який розглядає Дрогобич як таке місто, куди можна релокуватися та відновити звичний навчальний процес», – йдеться в повідомленні міської ради.

У п’ятницю, 19 липня, Дрогобич відвідали представники університету, зокрема, в. о. ректора Ярослав Ляшко. На зустрічі з міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою обговорили подальшу співпрацю та пошук приміщення для діяльності університету.

«За результатами зустрічі сторони обговорили потенціал розвитку вищої технічної освіти на теренах Дрогобицької громади, високу затребуваність кадрів та перспективність таких спеціальностей. Окрім цього, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку вищої технічної освіти. Так, зараз триває активний пошук приміщення, куди навчальний заклад зможе релокуватися», – розповіли в міськраді.

Донецький національний технічний університет у 2014 році переїхав з окупованого Донецька до Покровська, де його юридична адреса, а після початку повномасштабної війни у 2022 році університет перебазувався до Луцька, де відновив навчальний процес у дистанційній формі.