Донька колишнього командувача Національної гвардії має громадянство РФ

Генерал Юрій Аллеров у суді

Донька екс-очільника Національної гвардії України, генерала Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, має подвійне громадянство — українське та російське – і більшість часу проживає у Москві. Про це під час судового засідання у так званій справі квартир Нацгвардії повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), інформує «Громадське».

Згідно з даними слідства, донька Аллерова має у Москві постійне місце проживання та родину. Також неодноразово до Москви виїжджала дружина Аллерова.

Сам же Аллеров під час допиту наголошував, що його донька є громадянкою України та проживає в Україні.

Слідство також з'ясувало, що донька Аллерова отримала квартиру від «Укрбуд Девелопмент» – компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.

Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, відповідно до даних САП, він досі має вплив на структуру.

Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

САП просить суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, 15 травня правоохоронці повідомили про підозру колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову та іншим особам у розтраті понад 81 млн грн.

Згідно з версією слідства, у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС (нині — ГУ Нацгвардії) та забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали звести житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. За земельну ділянку Нацгвардії мали дати 50 квартир та 30 паркомісць на Печерську.

У 2016-2017 сторони Нацгвардії та забудовника уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія під головуванням Аллерова відмовляється від квартир і парковки на Печерську, а отримує 65 квартир у будинку біля станції метро «Червоний хутір». Отримати квартири сторона Нацгвардії мала за суму, на 81,6 млн грн меншу за стартову (тобто обговорену на початку).

Кандувачем Національної гвардії України Аллерова призначили у грудні 2015 року. У травні 2019-го Петро Порошенко прийняв його відставку.