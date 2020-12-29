Минулого року комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» перейшли у приватну власність доньки Григорія Козловського. У мерії Львова вважають незаконною схему приватизації, цю позицію підтримав Мін'юст, який скасував реєстрацію на приватну компанію

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Міністерства юстиції, яким скасовувалася реєстрація на майно двох львівських ринків за компанією доньки депутата Львівської облради Григорія Козловського. Ці ринки незаконно вибули з комунальної власності і завдяки схемі з іпотекою перейшли у приватну власність. Про рішення суду повідомили 29 грудня «Наші гроші. Львів».

Наприкінці 2019 року львівські ринки «Винниківський» (вул. Солодова, 4) та «Підзамче» (вул. Хмельницького, 120), які мерія здавала в оренду ТОВ «Дари Львівщини», перейшли у приватну власність. Ця фірма орендувала ринки з 2001 року. У 2019 році єдиною власницею цієї фірми стала Софія Максимець, донька бізнесмена і депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського.

Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку фірмам «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких є Григорій Козловський та бізнес-партнер Козловського, депутат ЛМР від «ЄС» Олексій Різник.

Управління комунальної власності Львівської міськради та особисто мер Львова звернулись зі скаргами до Офісу протидії рейдерству при Мін’юсті, який скасував записи двох реєстраторок щодо приватизації ринків.

«Дари Львівщини» оскаржувало наказ Мін’юсту і 8 грудня виграло суд. Інтереси компанії в суді представляв ще один депутат ЛМР від «ЄС» Юрій Ломага.

Суддя Варвара Потабенко більшість зауважень заявника не підтримала. Натомість підтримала «Дари Львівщини» в тому, що їх не повідомили про розгляд справи в Мін’юсті належним чином. Також Варвара Потабенко вказала на неналежний розгляд скарг Мін’юстом. Оскільки першу скаргу Львівської мерії Мін’юст не задовольнив, а другу скаргу, яка є ідентичною, задовольнив та скасував право власності фірми на майно двох ринків.

У львівській мерії повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду в апеляційній інстанції.

Додамо, що зараз також триває окремий судовий розгляд щодо витребування майна ринків, скасування реєстрації прав власності, а також визнання недійсними договорів іпотеки. Остаточного рішення суду ще немає. Один з ринків («Підзамче») наразі арештований у рамках кримінального провадження.