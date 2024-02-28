Головну роль зіграла Дакота Феннінг

Компанія Warner Bros. опублікувала трейлер майбутнього фільму жахів «Наглядачі» (The Watchers), сценаристкою та режисеркою якого стала Ішана Найт Ш’ямалан, донька славетного режисера М. Найта Ш'ямалана. Це її режисерський дебют. У фільмі, заснованому на готичному романі жахів А. Х. Шайна, зіграли Дакота Феннінг, Джорджина Кемпбелл, Олівер Фіннеґан та інші. Прем’єра стрічки в Україні запланована на 6 червня 2024 року.

Історія розповідає про Міну, 28-річну художницю, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти. Їх не видно, але вони бачать усе.

М. Найт Ш'ямалан став продюсером проекту своєї доньки разом з Ашвіном Раджаном та Німіттом Манкадою.