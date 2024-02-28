Головну роль у своєму фільмі Дев Патель виконав сам

Компанія Adastra Cinema представила перший тизер трилера «Манкімен». Стрічка вийде в усіх кінотеатрах країни вже 18 квітня.

Фільм став дебютом у режисурі номінанта на премію «Оскар» Дева Пателя. Продюсерами стрічки виступив один з найбільш успішних голлівудських продюсерів та режисерів Джордан Піл («Пастка», «Ми» та «Ноу»), а також команда студії Thunder Road Безіла Іванека, яка стоїть за виробництвом таких франшиз як «Джон Вік» та «Сікаріо».

Коли світ поглинає вбивча корупція, безкарна поліція та продажні політики, одна маленька іскра здатна спалити всіх. Загадковий герой, який заробляє на життя підставними боями без правил, має єдину мету – помститися вбивцям матері, а для цього він одягає маску Ханумана, мавпоподібного божества, який є символом страху та покарання для злочинців. Він стає Манкіменом, він усюди і він прийде за кожною продажною душею, яка стоїть між ним та справедливістю.

Сценарій фільму заснований на одноіменному оповіданні актора та режисера Дева Пателя, яке була адаптовано для великого екрану британським сценаристом Джоном Коллі («Володар Морів: На краю світу»).

Головну роль у своєму фільмі Дев Патель виконав сам, пройшови той самий курс тренувань, що й Кіану Рівз при підготовці до «Джона Віка». Британський актор індійського походження отримав міжнародне визнання завдяки таким хітам як «Мільйонер з нетрів», «Лев», «Готель Мумбаї», «Легенда про Зеленого лицаря» тощо. Одну з ролей у фільмі також грає Шарлто Коплі, відомий за такими фільмами, як «Район №9», «Чаклунка», «Команда А».