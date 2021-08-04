Кабінет міністрів ухвалив постанову про виплату по 2000 грн дітям шкільного віку з багатодітних малозабезпечених сімей. Додаткові виплати отримають 145 тисяч дітей, загальний обсяг фінансування програми – 290 млн грн. Про це 4 серпня у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Родини отримають гроші вже в серпні, заявив прем'єр. «Ці виплати допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі», – наголосив він.

Згідно з проектом постанови, одноразову грошову допомогу надаватимуть на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до школи. Її призначатимуть у розмірі 2000 грн на кожну дитину з такої родини, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6 – 17 років (включно).

Нарахування відбуватиметься без участі батьків, подання додаткових заяв не передбачене. Виплату допомоги здійснять управління праці та соцзахисту населення за матеріалами справ одержувачів державної соціальної допомоги.

У подальшому ці гроші не враховуватимуть при призначенні інших соцвиплат та субсидії.