Більшість помешкань вже з ремонтом і готові до вселення

Міська рада спільно з опікунами купили квартири трьом дітям, позбавленим батьківського піклування. Ще одне помешкання подарували багатодітній сім’ї. Фінансування виділили за спеціальною міською програмою. 28 квітня міський голова Львова Андрій Садовий вручив новим власникам ордери на квартири.

Три квартири вартістю 720 тис. грн купили ще торік. Це дві однокімнатні квартири в Дублянах з ремонтом, одна однокімнатна у Винниках, де ремонт буде проводити сім’я. У 2020 році придбано 9 квартир для дітей-сиріт, вартістю близько 6,3 млн грн, з яких 4,3 млн грн – кошти бюджету Львова. Шестеро вже раніше отримали ключі. Для купівлі трикімнатної квартири з ремонтом у Сокільниках багатодітній мамі з п’ятьма дітьми місто виділили 1 млн грн.

«Мені приємно, що є дуже багато львів’ян, які просто дають кошти, хочуть допомогти дітям-сиротам. Деякі опікуни вже мають патронат над 2-3 дітьми, і це дуже круто. Я знаю тих людей, це дуже прості люди, підприємці, які не мають великих статків, але вони собі в житті взяли таку місію – долучатися коштами, щоби дитина, яка завершує навчання і не має батьків, мала своє власне помешкання», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Квартири купили завдяки Міській цільовій програмі співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки. Щороку місто купують 6-10 квартир, де 70% вартості оплачує місто, а 30% – опікуни. Загалом з 2016 року за цією програмою купили 32 квартири, на 2021 рік заплановано придбати ще 6 квартир, на що передбачено 3 млн грн.

За інформацією заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, на квартирній черзі ще перебувають 260 дітей.