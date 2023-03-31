Львів'яни побачать фільм одними з перших

У Львові, у Львівському кіноцентрі, 31 березня відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Бачення метелика».

Учасник Канн та найкращий український повнометражний фільм за версією 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю розповідає про звільнену з російського полону аеророзвідницю Лілю, яка долає труднощі нового життя. Цю ролі зіграла актриса Рита Бурковська, яка й представлятиме картину у Львові.

У широкий прокат фільм вийде 6 квітня. А до того 4 квітня у мережі кінотеатрів «Мультиплекс» відбудеться благодійний показ фільму, усі кошти з якого підуть на дрони для аеророзвідниць. Нагадаємо, ГО «Жіночий ветеранський рух», мережа кінотеатрів Multiplex та команда фільму «Бачення метелика» планують до виходу картини у прокат зібрати 200 тисяч гривень на три квадрокоптери.

Нагадаємо, у центрі сюжету – аеророзвідниця з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

«Бачення метелика» – дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»). Акторка Рита Бурковська, яка втілила образ головної героїні, також відома зі стрічки «Парфенон» Мантаса Кведаравічюса. Одну з ключових героїнь картини виконала знана драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка «Кіборгів», сценаристка й режисерка «Поганих доріг»).

Світова прем'єра «Бачення метелика» відбулася на Каннському фестивалі в програмі «Особливий погляд». На Одеському міжнародному кінофестивалі, який у 2022 році відбувся у межах Варшавського міжнародного кінофестивалю, картина здобула нагороду як «найкращий український повнометражний фільм». Українська прем’єра стрічки пройшла на шостому Київському тижні критики.

Українськими продюсерками фільму є Ліза Сміт (режисерка фільму «Школа №3»), Дар’я Бассель («Будинок зі скалок», «Розділові Наживо»).

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту. Український дистриб’ютор –кінокомпанія «Артхаус Трафік».