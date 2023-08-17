Міст на дорозі Рава-Руська – Гайок відремонтували за 12 млн грн

На дорозі Рава-Руська – Гайок у селі Реклинець Великомостівської громади на Львівщині провели капітальний ремонт моста. Міст довжиною 32 метри відремонтували за 12 млн грн.

Як розповів заступник голови ЛОВА Юрій Бучко, у рамках капітального ремонту моста через річку Желдець на дорозі Рава-Руська-Гайок дорожники демонтували старі конструкції, влаштували забивні палі та плити нової споруди, облаштували системи водоочисних споруд, укріпили конуси берегових опор, провели антикорозійний захист бетонних поверхонь, монтаж залізобетонних плит прогонової будови, влаштували монолітну плиту проїзної частини, покриття проїзної частини та тротуару, установили дорожні знаки та бар’єрне огородження.

Вартість ремонту моста обійшлася у 12 млн грн з Державного дорожнього фонду.

Новий міст на дорозі Рава-Руська – Гайок (фото ЛОВА)

«Відновлений мостовий перехід забезпечить безперебійний рух на даній автомобільній дорозі, покращить умови транспортного сполучення та забезпечить комфорт та безпеку для місцевих мешканців та учасників дорожнього руху», – зазначив заступник голови ЛОВА.

На сьогодні ще триває ремонт дороги на вул. Богдана Хмельницького в місті Великі Мости, що є частиною автомобільної дороги загального користування Рава-Руська – Гайок. Тут ремонтні роботи планують завершити наступного року.

Також цього літа для руху відкрили новий міст над річкою Західний Буг на дорозі Н-17 Львів-Радехів-Луцьк у селі Гайок.