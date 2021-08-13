Ремонт дороги Яворів – Грушів тривав майже рік і коштував 7 млн євро

На Львівщині завершили ремонт прикордонної дороги Яворів – Грушів. Її майже рік ремонтували за кредитні кошти від польського уряду.

Ремонт аварійної дороги Яворів – Грушів, що веде до прикордонного пункту пропуску «Грушів – Будомєж», розпочали у серпні 2020 року. Ремонт майже 20 км траси коштував 7 млн євро, які виділив Польський уряд у межах програми «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні». Роботи виконувала польська компанія DROG-BUD Sp.Zoo.

Як повідомив ZAXID.NET речник Служби автомобільних доріг Львівщини Іван Бондар, на дорозі залишилося встановити бар’єрне огородження на кількох мостах.

«Загальна вартість ремонту дороги склала понад 7 млн євро і вцілому у нижньому та верхньому шарах відремонтовано понад 19 км дороги. У всіх населених пунктах, через які проходить дорога, влаштовано освітлення, автобусні зупинки, тротуари, засоби заспокоєння руху та підвищені пішохідні переходи (у Нагачеві та Черниляві)», – розповів Іван Бондар.

Нагадаємо, ще у 2015 році Республіка Польща надала пільговий кредит на ремонт п’яти прикордонних доріг на Львівщині: Грушів – Немирів, КПП «Смільниця» – Старий Самбір, Яворів – Грушів, Червоноград – Рава-Руська та Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Кредит надали у розмірі 100 млн євро, з яких 25 млн євро передбачили на облаштування трьох пунктів пропуску, 68 млн євро – на реконструкцію шести прикордонних доріг у Львівській та Волинській областях та ще 7 млн євро – для потреб Державної прикордонної служби України.

Кредит віддаватиме український уряд. За цим кредитом зараз триває ремонт дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий за 19,5 млн євро.