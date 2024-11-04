Меморіальний комплекс у пам’ять про нібито закатованих фашистами медсестер відкрили біля Калуської лікарні у 1985 році

Під час пошукових робіт біля Калуської ЦРЛ не знайшли людських решток. Тут досі стоїть надмогильний пам’ятник медсестрам радянської армії Надії Гусєвій і Надії Клюєвій.

Як розповіли у Калуській міській раді, розкопки, поруч з пам’ятною стелою на в’їзді в лікарню, провели 1 листопада на прохання громадськості та керівництва медзакладу. Працівники обласного комунального підприємства «Пам’ять» прокопали на більш, ніж 3 метри в глибину.

«Жодних решток не знайдено. Як повідомила наукова співробітниця КП «Пам’ять» Ольга Вівчарук, за результатами роботи буде складено офіційний звіт про те, що на зазначеному місці поховань не виявлено. Місце розкопування – засиплять і розрівняють», – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, меморіальний комплекс у пам’ять про нібито закатованих фашистами медсестер радянської армії Надії Гусєвої та Надії Клюєвої відкрили біля Калуської лікарні у 1985 році. У липні 2022 року за рішенням виконкому Калуської міськради з бетонної стели демонтували барельєфи медсестер, однак залишили надмогильний пам’ятник з їх іменами. Місцеві історики досі не знайшли належного документального підтвердження факту поховання Надії Гусєвої та Надії Клюєвої у Калуші.