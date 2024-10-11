Радянський монумент у Тисмениці внесений до переліку пам’яток історії та монументального мистецтва

У селах Клубівці та Вільшаниця Тисменицької громади демонтували два пам’ятники радянських солдатам. Ще 5 таких монументів не можуть знести через внесення їх до переліку пам’яток історії та монументального мистецтва.

Як повідомили у пресслужбі Тисменицької міськради 10 жовтня, пам’ятники радянської доби у Клубівцях та Вільшаниці демонтували за розпорядженням голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук від 26 липня.

Таким чином, на території громади залишилося ще 5 радянських обелісків – у Тисмениці, Марківцях, Рошневі, Пшиничниках і Чорнолізках. Пам’ятники присвячені воїнам-односельцям, які «віддали своє життя за встановлення радянської влади», або загинули «на фронтах Другої світової війни та від рук українських буржуазних націоналістів».

У громаді кажуть, що знесення цих монументів суперечить українському законодавству і за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

«Пам’ятник радянським воїнам, полеглим при звільненні Тисмениці, землякам, полеглим в II світовій війні та в боротьбі за радянську владу, внесений до переліку пам’яток історії та монументального мистецтва Івано-Франківської області і перебуває під охороною держави. Також не підлягають демонтажу та перенесенню на інші місця пам’ятники, пов’язані з увічненням перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», – зазначили у пресслужбі Тисменицької міськради.

Додамо, що за роз’ясненням Українського інституту національної пам’яті, щоб не порушувати закон, громади можуть переозначити радянські пам’ятники, щоб вони не слугували поширенню радянських та російських міфів, а правдиво розповідали історію Другої світової війни. Нагадаємо, подібним шляхом пішли, коли на щиті «Батьківщини-Матері» в Києві встановили тризуб.