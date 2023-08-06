На щиті «Батьківщини-Матері» встановили тризуб, 6 серпня 2023

В Києві на монументі «Батьківщина-Мати» в неділю, 6 серпня, встановили тризуб на місці, де була радянська символіка. Раніше за таку зміну українці проголосували в опитуванні, яке торік пройшло у застосунку «Дія».

Тризуб мали підняти ще в суботу о 18:00, однак через повітряну тривогу роботу відклали майже на дві з половиною години.

Як наслідок – через погану погоду та повітряні тривоги – в суботу тризуб підняли лише на 24 метри і продовжили роботу вранці в неділю. Тризуб має бути закріплено на висоті 90 метрів, усі роботи, пов’язані із заміною символіки на «Батьківщині-Матері», мають завершити до Дня прапора. Розміри Тризуба – 4,5 на 7,5 метрів. Вага металевого виробу – до 500 кілограмів.

Після встановлення тризуба над щитом здійняли український прапор. Наступним етапом роботи буде зварювання. До закріплення тризуба на щиті залучили команду українських альпіністів, повідомило «Суспільне».

Український тризуб для реконструкції монумента «Батьківщина-Мати» виготовили із європейської сталі. Декомунізація монумента загалом коштувала 28 млн грн. Оновлену версію монумента планують відкрити на День незалежності, 24 серпня.

Крім того, раніше гендиректор музею історії України Юрій Савчук розповів, що монумент перейменують: замість «Батьківщина-Мати» буде «Україна-Мати».

Спершу передбачалося, що тризуб виготовлять з української сталі, виплавленої на комбінаті «Запоріжсталь». Пізніше Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що запорізька сталь має дефекти, однак на комбінаті з цим не погодились.

30 липня зі щита монумента «Батьківщина-Мати» у Києві почали демонтувати радянський герб. У перший день робіт зняли частину конструкції вагою 80 кг, а повністю радянську символіку демонтували 1 серпня.

Монумент «Батьківщина-Мати» був споруджений у 1981 році, він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Пам'ятник вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі: висота скульптури (від п’єдесталу до кінчика меча) складає 62 метри, а загальна висота (включно з п’єдесталом) – 102 метри. Вага монумента – 450 тонн.