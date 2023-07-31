Національний музей історії України у Другій світовій війні перейменують на Національний музей війни за незалежність. Про це в інтерв'ю «Українському радіо» повідомив гендиректор інституції Юрій Савчук.

«Ми боремося за те, щоб наш музей став місцем пам'яті у сучасній російсько-українській війні, музеєм про героїзм українського народу, а також місцем пам'яті вшанування нашої перемоги», – сказав він.

Водночас директор музею зауважив, що йдеться не лише про події останніх років, а загалом – від проголошення першої незалежності у 1918 році Четвертим універсалом до сучасних днів. Дата остаточного перейменування поки невідома, оскільки має відбутися «певна процедура, погодження». За словами науковця, Вчена рада музею вже погодила зміни, відповідні запити направили до Інституту національної пам'яті та Інституту історії України Національної академії наук.

Також гендиректор музею історії України зазначив, що монумент Батьківщина-Мати в Києві перейменують на «Україна-Мати». Юрій Савчук сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монумента затвердить Міністерство культури та інформаційної політики напередодні Дня незалежності України.

Національний музей історії України у Другій світовій війні заснували 17 жовтня 1974 року на честь 30-річчя визволення України від нацистських загарбників, у колишньому Кловському палаці на Печерську. Діяльність музею спрямовано на те, щоб допомогти людям зрозуміти витоки трагедій, які несуть війни, показати шляхи їх відвернення, розкрити історичну правду про жертовність і подвиг українського народу в боротьбі проти нацизму, сприяти патріотичному вихованню громадян, зокрема молоді.

Монумент Батьківщини-Матері був споруджений у 1981 році, він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Автор монумента – народний художник СРСР, скульптор Василь Бородай. Пам'ятник вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. Дотепер на ньому була радянська символіка, водночас її вже почали замінювати на тризуб. Відповідна робота має завершитися до Дня незалежності.