За зловживання впливом підозрюваному загрожує до 8 років увʼязнення

Правоохоронці викрили на отриманні 3 тис. доларів хабаря доцента Луцького національного технічного університету. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це у середу, 26 серпня, повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, доцент однієї з кафедр за грошову винагороду обіцяв посприяти вступу військовозобов’язаних на навчання. Зокрема, він вимагав у двох чоловіків призовного віку 3 тис. доларів за зарахування на денну форму навчання.

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Правоохоронці затримали викладача під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Додамо, що нещодавно схожу схему викрили у Володимирі. Депутат Володимирської міської ради, який працює у місцевому коледжі, пропонував військовозобовʼязаним за 55 тис. грн організувати вступ на денну форму навчання, що давало б їм право на відстрочку. Ймовірно, затриманим є Ігор Савʼюк.