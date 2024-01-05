Шевченківський районний суд Львова визнав винним у шахрайстві 32-річного львів’янина Юрія-Петра Рогоца, який навесні 2022 року в інтернеті продавав неіснуючу військову амуніцію і зумів ошукати покупця на 145 тис. грн. Про це йдеться у вироку суду від 3 січня 2023 року.

Шахрайську схему засуджений організував під час перебування в СІЗО, куди потрапив після вбивства знайомої. До того він вже відбував тюремні терміни за пограбування матері та вбивство батька. У травні 2023 року в’язень отримав довічний термін за повторне вбивство, а 3 січня 2024 року за шахрайство йому присудили три роки в’язниці – цей строк зарахували в попереднє покарання.

За матеріалами справи, у квітні 2022 року перебуваючи у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19» Юрій-Петро Рогоц з телефону розмістив на OLX фейкове оголошення продаж військової амуніції, якої не мав.

16 квітня за допомогою Vіbег в’язень сконтактувався із першим покупцем, якому мав продати 43 військові кепки, 75 ременів, 60 військових форм, 80 пар чоловічого взуття, 60 пар кросівок, 110 шт. наколінників, 84 шт. тактичних рукавиць.

Після замовлення фейковий продавець відразу запросив оплатити товар, а коли покупець перерахував на картки 145 тис. грн – в’язень припив з спілкуватись. Для отримання грошей в’язень скористався картками сторонніх осіб – власників квіткового магазину у якому робив замовлення для дружини.

У суді власники магазину розповіли, що Рогоц є постійним клієнтом, впродовж року часто замовляв у них квіти на великі суми. Робив замовлення через телефон і користувався послугою кур’єрів, пояснюючи, що мешкає в Києві, а квіти дарує дружині на ювілеї чи свята. Свідки були переконані, що чоловік говорить правду.

У квітні 2022 року обвинувачений зателефонував в магазин і сказав, що хоче зробити подарунок дружині. В’язень також попредив власників магазину, що на їхній рахунок має надійти 145 тис. грн. Юрій-Петро Рогоц просив флористів зробити великий букет, а 120 тис. грн передати готівкою. Спочатку вони відмовлялися, але потім погодились і виконали замовлення. На рахунок кошти надійшли кількома платежами, свідки кажуть, що нічого не знали про шахрайство.

У суді Юрій-Петро Рогоц повністю визнав свою вину і говорив про щире каяття. Під час обшуків у його камері слідчі знайшли телефон та SIM-картку.

Юрій-Петро Рогоц не вперше притягається до кримінальної відповідальності. У 2015 році його вперше засудили до 9 років в’язниці через вбивство батька та пограбування матері. У 2019 році він достроково вийшов на свободу, а вже через два місяці втопив у ванній 50-річну знайому, яка нібито заборгувала йому 800 доларів. Після цього обікрав квартиру потерпілої.

У суді він визнав свою вину та просив пробачення у родичів. Говорив, що все сталося через ревнощі, а речі вкрав щоб інсценувати пограбування. У травні 2023 року чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Також суд його зобов’язав сплатити доньці вбитої півмільйона гривень моральної компенсації.