Юрій Янків (посередині)

Дочірнє підприємство «Укрпрофоздоровниці» «Моршинкурорт» отримає нового директора – Юрія Янківа, заступника голови Моршинської територіальної громади. Про це повідомляє об’єднання профспілок Львівщини.

Кандидатуру Юрія Янківа на цю посаду подав голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько, а наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підтримала це подання на засіданні у п’ятницю, 19 травня.

47-річний Юрій Янків народився у Моршині, випускник аграрного університету у Львові (спеціальність – землевпорядник). У міськраді Моршина працює із 1999 року – спочатку секретаря ради і виконкому, а з 2006 року – першим заступником міського голови (пізніше – голови громади). Двічі обирався депутатом Моршинської міської ради, але достроково складав повноваження через призначення на посаду в міськраді. На посаді першого заступника голови Моршинської громади Юрій Янків відповідає за економічний та фінансовий сектор, є членом виконкому міськради Моршина і головою конкурсної комісії Моршинської міськради.

Додамо, що низка об’єктів «Укрпрофоздоровниці» у Моршині перебувають під арештом через справу про незаконне відчуження майна і передані в управління АРМА. Цього року АРМА оголошувала конкурс із пошуку управителя одного арештованого санаторію в Моршині, проте охочих не знайшлося, тож конкурс мають оголосити вдруге.