У деяких випадках НМТ складати не потрібно

Щоб здобути другу вищу освіту зі ступенем бакалавра, можна вступити без складання національного мультипредметного тесту. Але така можливість є лише в тих вступників, які планують вчитися на контракті. Якщо ж студент першу освіту здобув на контракті, а тепер хоче вступати на бюджет, має скласти НМТ. Причому цього року можна подати також результати НМТ за 2022, 2023 або 2024 рік. Деталі пояснює «Освіта.ua».

Який іспит треба скласти замість НМТ?

Для вступу на контракт абітурієнт з вищою освітою повинен скласти фаховий іспит з тієї спеціальності, за якою планує вчитися. Іспит перевірить здатність вступника опанувати освітню програму певного рівня та оцінити його загальний рівень знань у конкретній освітній галузі.

Програми іспитів та рекомендовану літературу для підготовки вступник зможе знайти на сайті обраного закладу вищої освіти або уточнити ці питання в приймальній комісії.

Також слід обов’язково написати мотиваційний лист.

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Хто може здобути другу вищу освіту?

Право на другу вищу освіту мають випускники вишів, що вже мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

Також здобути другу вищу освіту можуть студенти, які на момент вступу навчаються в закладі вищої освіти не менше одного року та вчасно й у повному обсязі виконують свій індивідуальний навчальний план.