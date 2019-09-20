ДСНС попереджає про заморозки по всій Україні

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні. Про це йдеться на сайті ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 20 вересня в Карпатах в повітрі заморозки 0–2 °. Вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°.

У Київській області вночі 21 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3 ° (I рівень небезпеки).

До слова, в Івано-Франківській області на горі Піп Іван – одній з найвищих вершин Українських Карпат – випав сніг.

За даними метеорологів, після різкого похолодання, в Україні очікується потепління, яке називають «бабиним літом».