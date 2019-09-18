Синоптики оголосили в Україні штормове попередження

У середу, 18 вересня, погода в Україні різко погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що по Києву та Київській області сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, протягом доби у західних областях України очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні можливі дощі у всіх областях, крім Миколаївської.

Також зазначається, що у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень впаде до +12. На півдні України температура повітря вдень досягне +18+20. У Криму також дощі, там температура повітря вдень досягне +19+21.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив про перше осіннє похолодання та приморозки в Карпатах. Детальніше з прогнозом погоди на найближчий тиждень можна ознайомитися за посиланням.