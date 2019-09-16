Укргідрометцентр попередив про перше осіннє похолодання та приморозки в Карпатах

То в жар, то в дощ… .

Синоптики пообіцяли поступове зниження температури впродовж тижня

Найближчого тижня в Україні стане прохолодніше, подекуди падатимуть дощі. У Карпатах можливий перший сніг, а вночі на поверхні ґрунту очікують на перші заморозки. Про це з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру інформує ТСН.

У понеділок, 16 вересня, буде мінлива хмарність, у більшості регіонів без опадів. Удень у північних та західних областях місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, удень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Синоптики пообіцяли зниження температури цього дня: вночі 5-10°С, удень 15-20°С. У центральних, східних областях та в карпатському регіоні 19-24°С. У Карпатах уночі 2-7°С тепла, вдень 9-14°С. У південній частині країни вночі 8-13°С, удень 22-27°С.

Упродовж 17-18 вересня прогнозують часом невеликий дощ, 18 вересня на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. 17 вересня на півдні країни, Донеччині й Луганщині переважно без опадів.

Температура вночі 9-15°С, 18 вересня в західних, північних та більшості центральних областей 5-11°С тепла. Вдень 17 вересня у західних, північних та Вінницькій областях 14-20°С, на решті території 21-27°С. 18 вересня в Україні прогнозують зниження денної температури на 3-6°С.

Також протягом 19-23 вересня в країні подекуди дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Холодна погода з температурою вночі 3-9°С тепла, на поверхні ґрунту в окремі ночі заморозки 0-5°С, вдень 10-16°С тепла. У південній частині вночі 6-12°С, удень 14-20°С.

Як інформує Закарпатський обласний центр з гідрометеорології, у Карпатах 17 вересня вночі та вранці у горах місцями туман. Удень в регіоні буде подекуди 9-14°С тепла. 18 вересня в горах вночі місцями до 3°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

19 та 20 вересня у горах можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в гірських районах на поверхні ґрунту подекуди заморозки. Температура повітря вночі 2-7° тепла, у горах місцями на поверхні грунту заморозки 0-2°С.