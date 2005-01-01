Дубневичі перетворять два житлові будинки в центрі Львова на готель

Будинки №28 та 26 на просп. Шевченка, у яких Дубневичі хочуть зробити готель

Львівський бізнесмен та нардеп Богдан Дубневич хоче перетворити два будинки в центрі Львова на готель. У п’ятницю, 29 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради розглядав видачу містобудівних умов та обмежень на реставрацію житлових будинків на просп. Шевченка під готель, однак переніс це питання через відсутність одного з документів.

Йдеться про будинки №26 та 28 на просп. Шевченка біля пам’ятника Грушевському. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, які поки не погодив виконком ЛМР, Богдан Дубневич, його дружина Тетяна та син Павло планують реставрувати ці два житлові будинки, які є пам’ятками місцевого значення, під готельно-ресторанний комплекс.

29 грудня виконком ЛМР відклав видачу містобудівних умов та обмежень Богдану Дубневичу через відсутність одного з необхідних документів – наказу про використання житлових приміщень як нежитлових. Однак після того, як ініціатор реставрації надасть такий документ, це питання винесуть на розгляд виконавчого комітету повторно.

За словами головного архітектора Львова Юліана Чаплінського, у цих двох будинках викуплені всі квартири і створено ОСББ. Відтак, можна припустити, що відмовляти у наданні містобудівних умов тат обмежень мерія не матиме підстав.

Будинки №26 та 28 на просп. Шевченка збудовані наприкінці ХІХ століття у стилі необароко. У будинку №28 з 1912 року діяв кінотеатр, який у різні роки мав різні назви. Зараз тут розташовані ресторан «Грушевський cinema jazz» та хостел «Під святим духом», а у сусідньому, 26-му будинку, – квартири та магазини.

Богдан Дубневич є головою підкомітету з питань державних інвестиційних проектів та аналізу ефективності управління підприємствами державного сектору економіки у транспортному комітеті Верховної ради. Торік разом брати Ярослав і Богдан Дубневичі задекларували майже 580 млн грн готівки, а дружина Богдана Дубневича – Тетяня – ще 137 млн грн. На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об’єктів нерухомого майна.