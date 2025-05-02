Концерт до Дня матері відбудеться 11 травня

Концерт-подарунок для найрідніших! 11 травня у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться особлива подія, присвячена Дню матері – святковий концерт «Дударик – МАМІ». Початок концерту о 17:00, зазначають у пресслужбі національної капели «Дударик».

Знаний у Львові та у всьому світі колектив, справжні улюбленці публіки, національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом з академічним камерним оркестром «Віртуози Львова» та солістами до Дня матері підготували унікальну концертну програму, яка об’єднає українські народні й авторські пісні з класичними світовими шедеврами.

У концерті прозвучать такі твори, як Panis Angelicus, Ave Maria, «Черемшина», «Я піду в далекі гори», «Карі очі, чорні брови», «Мам», «Рідна мати моя» та інші композиції, які асоціюються з теплом родини та материнської любові. Серед солістів вечора – знані виконавці: Софія Соловій, Лілія Нікітчук, Тарас Різняк, Дарія Кудрик, Роман Липак, Дем’ян Севериненко.

Національна капела «Дударик» зазначає, що це буде не просто концерт, а музична подяка всім матерям, щира й глибоко емоційна. Атмосфера події обіцяє бути світлою, теплою та надзвичайно душевною.

«Цей концерт – наш спосіб подякувати мамам за любов, турботу й силу. Ми впевнені, що музика цього вечора зігріє серце кожного слухача», – зазначають у «Дударику».

Про «Дударик»

Капела «Дударик» була заснована у 1971 році й за понад 50 років діяльності провела понад 3000 концертів в Україні та за кордоном. Колектив є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також визнаною культурною візитівкою країни. «Дударик» славиться вмінням поєднувати традиційну українську музику з сучасними й класичними інтерпретаціями.



Нагадаємо, концерт відбудеться:

11 травня / 17:00

Львівська національна філармонія

Квитки можна придбати на сайті та у касі філармонії.