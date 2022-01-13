«Дударик» і «Курбаси» виступлять з Різдвяним концертом

31 січня о 19:00 у Львіському національному театрі ім. Марії Заньковецької національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із фолкгуртом «Курбаси» та акустичним бендом презентуватимуть Різдвяний концерт.



За словами директора та диригента НАЧХК «Дударик» Дмитра Кацала, на гостей чекають сто відсотків прем'єр. Це давня європейська традиція пишних сімейних шоу в часі Різдва. На цей раз артисти підготували незнані давні колядки і їх новітнє прочитання, суперенергетичні щедрівки.

«Неймовірний симбіоз різдвяної та новорічної музики та ще й в модерній оправі – все це у нашому різдвяному концерті!

Гості-колядники, а на завершення, окремі твори із золотої скарбниці Різдва. Поспішайте придбати квитки заздалегідь, щоб обрати найкращі місця», – запрошують Дударики та Курбаси.

Квитки можна придбати за посиланнями:

​Капела «Дударик» дала понад 3000 концертів у найпрестижніших концертних залах України і світу, серед яких Карнегі Хол, Собор паризької Богоматері, Ванкувер Ейр Плейс, Варшавська філармонія, Палац «Україна», національна опера України, Національна філармонія. Універсальність «Дударика» дивує: в репертуарі колективу представлений весь спектр давньої та сучасної музики.

Надихаючись у своїй творчості українською народною піснею, учасниці гурту «Курбаси» разом з музикантами створюють музично-театральні дійства часто з багатою сценографією та використанням сучасних візуальних засобів.