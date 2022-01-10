Музиканти збиратимуть кошти на лікування дружини піаніста Тома Луголооби

Музиканти Соломія Чубай, гурт ShockolaD, Юлія Швед та оркестр INSO-LVIV дадуть симфонічний благодійний концерт «Світло Різдва» 16 січня у Львівській національній філармонії. Цей благодійний концерт має на меті зібрати кошти для лікування онкозахворювання у молодої жінки.

«У нашого друга Тома Луголооби важко хвора дружина, мама його маленького сина – Діна Радик, яка страждає від онкозахворювання. Попри те, що пухлина (карцинома яйника класу high grade) була видалена, на жаль, зараз жінка бореться з обширним метастазуванням. І ми, музиканти, дуже хочемо допомогти цій родині, зібрати кошти на дороговартісне лікування», – говорять організатори.

Початок заходу о 19:00.

Картка для допомоги

5168745019168548 – Діна Радик