Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»

Добірна українська музика у виконанні улюбленого хорового колективу

5 червня о 18:30 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Пісні перемоги», організований Національною хоровою капелою «Дударик». Захід пройде в рамках нового проєкту «2 МЛН НА ЗСУ», який має на меті підтримати українську армію.

Під час концерту хорова капела «Дударик» презентує пісні українських воїнів останніх п’яти століть, включаючи козацькі, стрілецькі, повстанські та жовнірські композиції. Ці пісні супроводжували українських героїв у їхніх перемогах, мріях та житті.

У концерті візьмуть участь хор хорової школи «Дударик» у супроводі естрадного оркестру капели. Керівник капели – Олег Ярема, диригенти – Вікторія Бей та Соломія Весоловська.

Захід відбудеться за підтримки партнерів ТОВ «Левітрейд» та Етномайстерні Ярини Чорної. Метою концерту є збір коштів для придбання трьох автомобілів, 40 генераторів та 20 EcoFlow для потреб української армії.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

Для тих, хто не зможе відвідати захід, але бажає підтримати ініціативу, є можливість зробити свій внесок за посиланням: Банка збору.

Приєднуйтесь до доброї справи та підтримайте українських воїнів!

Довідка:

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» – один з найвідоміших та найуспішніших українських хорових колективів.

У репертуарі капели — твори українських композиторів Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Березовського, М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, шедеври світової класики — композиції Перголезі, Моцарта, Бетховена, Орфа, Бернстайна та ін. Учасники капели записали ряд компакт-дисків, програм на радіо і телебаченні.

Заснована у 1971 році Миколою Кацалом за сприяння Українського Музичного Товариства у Львові. За понад 50 років концертної діяльності капела дала понад 2500 концертів у найпрестижніших концертних залах України і світу, серед яких Карнегі Хол, собор паризької Богоматері, Ванкувер Ейр Плейс, Варшавська філармонія, Палац Україна, національна опера України, Національна філармонія та ін.