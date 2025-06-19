«Дударик» анонсував нові виступи

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із хором хлопчиків отримала почесне запрошення взяти участь у святкуванні Ювілейного року Української Греко-Католицької Церкви.

Гастролі триватимуть з 24 червня по 5 липня 2025 року у Ватикані та Римі, за ініціативи Апостольського Екзархату для українців-католиків візантійського обряду в Італії, повідомили у пресслужбі Національної капели «Дударик».

Кульмінацією візиту стане 28 червня

Цього дня «Дударик» співслужитиме в Архиєрейській Божественній Літургії у базиліці Святого Петра у Ватикані. Богослужіння очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Хор репрезентуватиме українську хорову спадщину перед паломниками з усього світу.

Колектив готується до гастролей

Того ж дня у римському храмі святого Варнави капела дасть перший сольний концерт у межах міжнародного музичного проєкту «Stand with Ukraine». У рамках проєкту заплановано ще два благодійні виступи – 29 червня у храмі Святої Софії в Римі, а 1 липня – у місті Брешія.

Мета проєкту – зібрати кошти на підтримку українських захисників та посилити голос України у світі через музику.

Виступи «Дударика» в Італії стануть не лише актом культурної дипломатії, а й духовною підтримкою для української громади. У гастрольному маршруті також передбачені зустрічі з українськими громадами та екскурсії у Маріборі, Брешії, Римі та Ватикані.

Музиканти також зустрінуться із українськими громадами

Нині ж «Дударик» наполегливо готуються до відповідального закордонного виступу – репетиції тривають щодня, аби гідно представити українське хорове мистецтво на престижних майданчиках Європи.

Перед поїздкою «Дударик» запрошує львів’ян на два концерти:

19 червня, 19:00 — Львівська філармонія, «Дударик. Найкраще». Закриття 54-го концертного сезону капели

34-й концертний сезон видався врожайним на нові програми. Судіть самі: цикл концертів «Пісні п’яти століть», серед яких – Початок, Стрільці, Коляда, Шевченко, Поети, Любовні й жартівливі, Дударик-мамі, Духовна музика. А ще – Карміна Бурана, Меса до мінор Вольфганга Амадея Моцарта, програма «Пісні Перемоги», а на десерт – сім розмаїтих літургій.

І лише найкращі зразки з усього цього багатства «Дударик» покаже у цьому концерті. Участь візьмуть усі покоління капели: від найменших співаків хорової школи до наших ветеранів – учасників проєкту «Дударик назавжди».

Квитки: soldout.ua та у касі філармонії.

21 червня, 16:30 — Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Благодійний концерт «5 століть духовної музики України».

Ця програма вже викликала жвавий інтерес у слухачів Європи – і вже цього червня вона звучатиме в Італії. Але передусім «Дударик» подарує її найріднішій публіці – львів’янам.

Це розкішна підбірка творів, що охоплюють п’ять століть шедеврів української духовної музики. Вхід вільний. Під час події відбудеться збір коштів на потреби 219 окремого батальйону 125 львівської бригади ЗСУ.