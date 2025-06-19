«Дударик» виступить у Ватикані: українська хорова капела долучиться до святкування ювілею УГКЦ
Репетиції тривають щодня
Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із хором хлопчиків отримала почесне запрошення взяти участь у святкуванні Ювілейного року Української Греко-Католицької Церкви.
Гастролі триватимуть з 24 червня по 5 липня 2025 року у Ватикані та Римі, за ініціативи Апостольського Екзархату для українців-католиків візантійського обряду в Італії, повідомили у пресслужбі Національної капели «Дударик».
Кульмінацією візиту стане 28 червня
Цього дня «Дударик» співслужитиме в Архиєрейській Божественній Літургії у базиліці Святого Петра у Ватикані. Богослужіння очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Хор репрезентуватиме українську хорову спадщину перед паломниками з усього світу.
Колектив готується до гастролей
Того ж дня у римському храмі святого Варнави капела дасть перший сольний концерт у межах міжнародного музичного проєкту «Stand with Ukraine». У рамках проєкту заплановано ще два благодійні виступи – 29 червня у храмі Святої Софії в Римі, а 1 липня – у місті Брешія.
Мета проєкту – зібрати кошти на підтримку українських захисників та посилити голос України у світі через музику.
Виступи «Дударика» в Італії стануть не лише актом культурної дипломатії, а й духовною підтримкою для української громади. У гастрольному маршруті також передбачені зустрічі з українськими громадами та екскурсії у Маріборі, Брешії, Римі та Ватикані.
Музиканти також зустрінуться із українськими громадами
Нині ж «Дударик» наполегливо готуються до відповідального закордонного виступу – репетиції тривають щодня, аби гідно представити українське хорове мистецтво на престижних майданчиках Європи.
Перед поїздкою «Дударик» запрошує львів’ян на два концерти:
19 червня, 19:00 — Львівська філармонія, «Дударик. Найкраще». Закриття 54-го концертного сезону капели
34-й концертний сезон видався врожайним на нові програми. Судіть самі: цикл концертів «Пісні п’яти століть», серед яких – Початок, Стрільці, Коляда, Шевченко, Поети, Любовні й жартівливі, Дударик-мамі, Духовна музика. А ще – Карміна Бурана, Меса до мінор Вольфганга Амадея Моцарта, програма «Пісні Перемоги», а на десерт – сім розмаїтих літургій.
І лише найкращі зразки з усього цього багатства «Дударик» покаже у цьому концерті. Участь візьмуть усі покоління капели: від найменших співаків хорової школи до наших ветеранів – учасників проєкту «Дударик назавжди».
Квитки: soldout.ua та у касі філармонії.
- 21 червня, 16:30 — Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Благодійний концерт «5 століть духовної музики України».
Ця програма вже викликала жвавий інтерес у слухачів Європи – і вже цього червня вона звучатиме в Італії. Але передусім «Дударик» подарує її найріднішій публіці – львів’янам.
Це розкішна підбірка творів, що охоплюють п’ять століть шедеврів української духовної музики. Вхід вільний. Під час події відбудеться збір коштів на потреби 219 окремого батальйону 125 львівської бригади ЗСУ.