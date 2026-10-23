За три роки паркам не вдалося залучити інвесторів

Два індустріальні парки у Чернівецькій області готуються до виключення з реєстру. Це економічні простори «Новодністровськ» та «Хотин Invest». Причиною є те, що за три роки ці парки не змогли залучити жодного інвестора. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у фейсбуці.

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За словами чиновника, з часом ці парки мають намір повернутись до реєстру.

«За безпековим фактором Чернівецька область – одна з найпривабливіших. Але за темпами залучення інвестицій в індустріальні парки поки що великими успіхами похвалитися не може, особливо якщо порівнювати з Закарпаттям та Львівщиною», – пояснив Дмитро Кисилевський.

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Додамо, що індустріальний парк у Новодністровську зареєстрували у січні 2017 року. Ініціатором створення була міська рада. Площа парку складає понад 15 га. У липні того ж року для парку обрали управлінську компанію. Нею стало акціонерне товариство «Гравітон», повідомляло «Суспільне. Чернівці». Парк під'єднали до водо- та електропостачання. За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Гравітон» зареєстроване 29 років тому в Чернівцях. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власники – чернівчани Юлія Гаврилюк та Констянтин Андрєєв. Також власником 5% акції є приватне підприємство «ТБ Лог», яким також володіє Юлія Гаврилюк.

Індустріальний парк «Хотин Invest» площею майже 14 га зареєстрували в липні 2022 року. Ініціатором створення була міська рада. Тоді міський голова Андрій Дранчук розповідав, що у парку зможуть працювати підприємства переробної галузі, а також промислові та логістичні компанії. У 2023 році для парку обрали управлінську компанію – комунальну установу «Агенція розвитку міста» Хотинської міськради. До парку провели інженерні мережі та шукають інвесторів.

За даними Міністерства економіки та довкілля України, виключення парку з реєстру індустріальних парків України не означає, що його ліквідують. Однак такий парк не зможе отримувати пільги та стимули від держави. Водночас міські ради можуть повторно подати документи на включення до реєстру через пів року.

Наразі на Буковині є сім індустріальних парків. За даними Дмитра Кисилевського, активний з них поки лише один – «Фруктова індустрія», де активно розбудовують експортно орієнтоване виробництво концентрованих соків. Ще кілька індустріальних парків заявили про плани залучити промислових інвесторів наступного року.