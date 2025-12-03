Йдеться про «Фруктову індустрію» у селі Коболчин

На розбудову індустріального парку «Фруктова індустрія» у селі Коболчин Сокирянської громади з державного бюджету виділили майже 105 млн грн. Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

За ці гроші на території парку збудують локальні споруди, які очищуватимуть стоки з підприємств, а після фільтрації воду зливатимуть у водойми. За словами керівника області, рішення про виділення грошей ухвалили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Додамо, що єдиний діючий в області індустріальний парк «Фруктова індустрія» створили у вересні 2024 року, а до реєстру його внесли у травні 2025 року. У червні 2025 року керуючою компанією парку стало підприємство «Інтерджус», яке входить в групу компанії Сергія Тігіпка ТАС. Площа індустріального парку становить 10,5 га.

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, в індустріальному парку наразі працює ТОВ «Інтерджус Буковина», яке займається виробництвом яблучного і малинового концентрату, сировину для якого закуповує в основному у місцевих виробників. Це підприємство також входить у групу компанії Сергія Тігіпка.

Загалом у Чернівецькій області є шість зареєстрованих індустріальних парків, ще один – в процесі реєстрації. Це території, які розбудовують у громадах для роботи промислових та виробничих підприємств. Перший такий парк в області зареєстрували у січні 2017 року в Новодністровську.

Зазначимо, що група ТАС – одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості. Власником бізнесу є Сергій Тігіпко – український політик та підприємець, політтехнолог, колишній віцепрем’єр-міністр та голова НБУ.