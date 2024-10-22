Кабмін зареєстрував чернівецький парк в Реєстрі індустріальних парків

Кабінет міністрів України зареєстрував новий індустріальний парк у Чернівцях. Він розташується на території площею понад 17 га неподалік міського летовища. Створення такого об’єкту допоможе організувати 750 додаткових робочих місць. Про реєстраціюпарку урядом заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В пресслужбі Чернівецької міської ради розповіли ZAXID.NET, рішення про створення нового індустріального парку ухвалили депутати міськради під час засідання сесії влітку. За рішенням сесії індустріальний парк створять на провулку Комунальників поблизу аеропорту. Загальна площа парку має становити 17,27 га. Депутати виділили цю земельну ділянку під індустріальний парк терміном на 30 років.

Чернівецька міська рада планує залучити для створення парку гроші місцевого бюджету, грантове та банківське фінансування, а також кошти держбюджету за програмою розвитку індустріальних парків. Попередньо, в парку зможуть працевлаштуватися 750 спеціалістів в галузях переробної промисловості – машинобудування, виробництво меблів, електричного обладнання, медичних виробів, бетону, пластмас, а також у сфері логістики.