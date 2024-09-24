Наразі в Україні зареєстрували 92 індустріальні парки

«Калуш Продакшен» включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 24 вересня.

Як повідомили в Мінекономіки, ініціатором створення парку стала компанія «Хімзавод Калуш». На території індустріального парку «Калуш Продакшен» виготовлятимуть хімічні речовини, меблі, готові металеві вироби, а також неметалеву мінеральну продукцію, папір, вироби з гуми і пластмаси.

«Завдяки заснуванню нового індустріального парку у Калуші створять понад дві тисячі робочих місць. Проект передбачає розвиток інфраструктури, а це сприятливі умови для залучення інвесторів, розширення промислових потужностей і стимулювання економічного зростання в регіоні», – зазначили в Міністерстві економіки.

Раніше міський голова Калуша Андрій Найда розповідав, що індустріальний парк «Калуш Продакшен» об’єднуватиме десятки виробництв на 24 гектарах, а інвестори планують вкласти у його будівництво 62 млн доларів.

Наразі в Україні зареєстрували 92 індустріальні парки. На їх розвиток у бюджеті 2024 року передбачили мільярд гривень.