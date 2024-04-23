Від ідеї до реєстрації парку минуло більше двох років

У вівторок, 23 квітня, під час засідання уряд вніс в реєстр індустріальних парків парк «Борщів» в Тернопільській області. Ініціатором створення цього промислового парку була Борщівська міська рада, повідомляє Міністерство економіки.

Парк площею 30 га фокусуватиметься на глибокій переробці сільськогосподарської продукції. Тут планується створити 1500 робочих місць та відкрити підприємства з виробництва борошна і круп, олії, білкових сумішей, борошняних продуктів, напівфабрикатів (в тому числі, хлібобулочних напівфабрикатів тривалого зберігання), виробництва плодово-ягідної продукції, м’ясних та молочних продуктів, переробки та фасування овочів, фруктів, ягід.

Також на території парку перероблятимуть лікарські трави. Продукція такого виробництва надалі використовується в фармацевтичній, парфумерно-косметичній, харчовій, лікеро-горілчаній промисловості.

Окрім того, учасниками парку будуть підприємства, що спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів, виробів з гіпсу, гіпсокартону, будівельних сумішей, виготовлення виробів з дерева, меблів тощо.

Додамо, що вперше концепцію індустріального парку Борщівська міська рада презентувала у січні 2022 року.

Індустріальний парк «Борщів» став 78-м у Реєстрі промислових парків. Як писав ZAXID.NET, нещодавно уряд вніс до реєстру індустріальні парки в Бориславі і Червонограді на Львівщині.