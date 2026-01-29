Площа майданчика становить понад 18 га

Кабінет Міністрів 29 січня під час засідання зареєстрував перший у 2026 році індустріальний парк «Буковина 1», який розташований у Кельменецькій громаді. Загальний обсяг інвестицій в парк – майже 700 млн грн.

Ініціатором створення нового індустріального парку виступило приватне сільськогосподарське товариство «ММ Агро», повідомляють в Міністерстві економіки. Розташований він буде на території Кельменецької громади Дністровського району. Площа майданчика становить 18,0141 га, а термін функціонування – 49 років. В індустріальному парку «Буковина 1» планують створити близько 250 нових робочих місць.

На території «Буковина 1» планують розвиток виробництв за напрямами: харчова промисловість, переробка агропродукції та енергоефективність. Зокрема:

виробництво олії;

виробництво борошномельно-круп’яної продукції;

виробництво крохмалів;

виробництво готових кормів для тварин;

перероблення фруктів та овочів;

виробництво натуральних соків;

розвиток альтернативної енергетики для забезпечення потреб виробництва.

Індустріальний парк має добре логістичне розташування – поруч проходять залізнична колія є залізничний вузол для транспортування продукції. Також парк розміщений недалеко від державного кордону з країнами ЄС. Це дасть змогу експортувати українську продукцію за кордон.

За даними YouControl, ТОВ «ММ Агро», яке подало на реєстрацію індустріальний парк, зареєстроване 11 місяців тому. 50% фірми належить жительці Чернівців Марії Філатовій, ще по 25% у власності мають викладачка будівельних дисциплін Чернівецького політехнічного фахового коледжу Віталіна Вашкевич та головна бухгалтерка Чернівецького обласного медичного діагностично-реабілітаційного центру Марина Ганзюк.