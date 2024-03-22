Село Гвардійське пропонують перейменувати в Гниловоди

На Тернопільщині пропонують перейменувати два населених пункти в рамках декомунізації. Нові назви отримають села Гвардійське і Підгородне Тернопільського району. Остаточну зміну назв має затвердити Верховна Рада України.

Село Гвардійське пропонують перейменувати в Гниловоди, а село Підогородне змінить лише одну букву в закінченні – Підгороднє. Відповідні зімни з перейменування населених пунктів вніс Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це повідомив в Facebook перший заступник голови комітету Роман Лозинський.

В селі Гвардійському Золотниківської громади планують відновити історичну назву села – Гниловоди. Так населений пункт називався до 1965 року. Ця назва походить від річки Гниличка, яка протікає через село.

Додамо, що Парламентський комітет рекомендував Верховній Раді перейменувати 5 міст і 104 села та селища. Нагадаємо, також Червоноград Львівської області планують перейменувати на Шептицький, Южне Одеської області – на Порт-Аненталь, Павлоград Дніпропетровської області – на Матвіїв, Бровари Київська області – на Броварі. Остаточно зміну назв затвердить своїм голосуванням Верховна Рада, наголосив Лозинський.