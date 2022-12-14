Два приміські поїзди Львова змінили час руху
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Два приміські поїзди Львівської залізниці змінюють час руху з четверга 15 грудня. Зміни стосуються електичок Львів – Мостиська-ІІ та Львів – Сянки.
Поїзд №6113 Львів – Мостиська-ІІ відтепер вирушатиме зі Львова на дві години пізніше:
- Львів 19:50 (замість 17:40),
- 5-й Парк 19:58-19:59,
- Рудно 20:04-20:05,
- Зимна Вода 20:10-20:12,
- Суховоля 20:15-20:17,
- Мшана 20:23-20:24,
- Цунів 20:29-20:30,
- Затока 20:35-20:36,
- Кам’янобрід 20:40-20:41,
- Городок 20:46-20:47
- Братковичі 20:51-20:52,
- Вовчухи 20:55-20:56,
- Родатичі 20:59-21:00,
- Бар 21:03-21:04,
- Княжий Міст 21:08-21:09,
- Судова Вишня 21:13-21:14,
- Заріччя 21:19-21:20,
- Хоросниця 21:24-21:25,
- Арламова Воля 21:29-21:30,
- Підгать 21:33-21:34,
- Мостиська-І 21:39-21:40,
- Тщинець 21:46-21:47,
- Мостиська-ІІ о 21:53.
Приміський поїзд №6027 Львів – Сянки навпаки вирушатиме зі Львова раніше.
- Львів 19:00 (замість 20:45),
- Скнилів 19:09-19:11,
- Оброшин 19:18-19:19,
- Ставчани 19:26-19:27,
- Містки 19:31-19:32,
- Любінь-Великий 19:40-19:41,
- Поріччя 19:46-19:47,
- Комарно 19:52-19:55,
- Хишевичі 20:01-20:02,
- Коропуж 20:06-20:07,
- пл. 39 км 20:13-20:14,
- Рудки 20:17-20:18,
- Новосілки 20:21-20:22,
- Хлопчиці 20:25-20:26,
- Луки 20:29-20:30,
- Конюшки 20:33-20:34,
- Калинів 20:40-20:41,
- пл. 63 км 20:48-20:49,
- Самбір 20:58-21:13,
- пл. 75 км 21:21-21:22,
- Ваньковичі 21:27-21:28,
- Турчиновичі 21:31-21:32,
- Кар’єр-83 км 21:34-21:35,
- Созань 21:38-21:39,
- Старий Самбір 21:45-21:47,
- Терешів Спас 21:53-21:54,
- Бусовисько 21:59-22:00,
- Лужок 22:03-22:04,
- Стрілки 22:09-22:10,
- Лопушанка 22:14-22:15,
- Ясениця 22:21-22:22,
- Розлуч 22:28-22:29,
- Волосянка 22:32-22:33,
- Бойківська 22:37-22:38,
- В. Явора 22:42-22:43,
- Явора 22:47-22:48,
- Турка 22:56-22:57,
- Н. Яблонька 23:01-23:02,
- Яблонька 23:07-23:08,
- Турочки 23:14-23:15,
- Соколики 23:24-23:25,
- Беньова 23:32-23:33,
- Сянки о 23:39.
️Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути на сайті.
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