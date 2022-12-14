Два приміські поїзди Львівської залізниці змінюють час руху з четверга 15 грудня. Зміни стосуються електичок Львів – Мостиська-ІІ та Львів – Сянки. Поїзд №6113 Львів – Мостиська-ІІ відтепер вирушатиме зі Львова на дві години пізніше: Львів 19:50 (замість 17:40),

5-й Парк 19:58-19:59,

Рудно 20:04-20:05,

Зимна Вода 20:10-20:12,

Суховоля 20:15-20:17,

Мшана 20:23-20:24,

Цунів 20:29-20:30,

Затока 20:35-20:36,

Кам’янобрід 20:40-20:41,

Городок 20:46-20:47

Братковичі 20:51-20:52,

Вовчухи 20:55-20:56,

Родатичі 20:59-21:00,

Бар 21:03-21:04,

Княжий Міст 21:08-21:09,

Судова Вишня 21:13-21:14,

Заріччя 21:19-21:20,

Хоросниця 21:24-21:25,

Арламова Воля 21:29-21:30,

Підгать 21:33-21:34,

Мостиська-І 21:39-21:40,

Тщинець 21:46-21:47,

Мостиська-ІІ о 21:53. Приміський поїзд №6027 Львів – Сянки навпаки вирушатиме зі Львова раніше. Львів 19:00 (замість 20:45),

Скнилів 19:09-19:11,

Оброшин 19:18-19:19,

Ставчани 19:26-19:27,

Містки 19:31-19:32,

Любінь-Великий 19:40-19:41,

Поріччя 19:46-19:47,

Комарно 19:52-19:55,

Хишевичі 20:01-20:02,

Коропуж 20:06-20:07,

пл. 39 км 20:13-20:14,

Рудки 20:17-20:18,

Новосілки 20:21-20:22,

Хлопчиці 20:25-20:26,

Луки 20:29-20:30,

Конюшки 20:33-20:34,

Калинів 20:40-20:41,

пл. 63 км 20:48-20:49,

Самбір 20:58-21:13,

пл. 75 км 21:21-21:22,

Ваньковичі 21:27-21:28,

Турчиновичі 21:31-21:32,

Кар’єр-83 км 21:34-21:35,

Созань 21:38-21:39,

Старий Самбір 21:45-21:47,

Терешів Спас 21:53-21:54,

Бусовисько 21:59-22:00,

Лужок 22:03-22:04,

Стрілки 22:09-22:10,

Лопушанка 22:14-22:15,

Ясениця 22:21-22:22,

Розлуч 22:28-22:29,

Волосянка 22:32-22:33,

Бойківська 22:37-22:38,

В. Явора 22:42-22:43,

Явора 22:47-22:48,

Турка 22:56-22:57,

Н. Яблонька 23:01-23:02,

Яблонька 23:07-23:08,

Турочки 23:14-23:15,

Соколики 23:24-23:25,

Беньова 23:32-23:33,

Сянки о 23:39. ️Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна переглянути на сайті.

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