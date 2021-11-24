Проект готельного комплексу на території ПК «Буковель» відзначили в номінації «Будівлі, комплекси та споруди»

Два проекти івано-франківських архітекторів отримали відзнаки національної архітектурної премії. У номінації «Будівлі, комплекси та споруди» дипломами лауреата відзначили готельний комплекс на Буковелі та бізнес-центр у Львові, повідомила у середу, 24 листопада, прес-служба івано-франківського департаменту містобудування та архітектури.

На огляд-конкурс «Премія Національної спілки архітекторів України 2021» загалом було подано близько 200 робіт з різних областей України. Серед переможців два проекти івано-франківських архітекторів.

У номінації «Будівлі, комплекси та споруди» дипломом лауреата журі відзначило проект готельного комплексу на території ПК «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області, авторів Назара Ігнатюка, Андрія Іванюка, Ігоря Тиніва.

Проект готельного комплексу на території ПК «Буковель»

У цій же номінації диплом лауреата отримала і проектна пропозиція бізнес-центру по вул. Тролейбусній у Львові. Автор – Андрій Кушнірюк.

Проект бізнес-центру по вул. Тролейбусній у Львові

Конкурс-огляд Національної спілки архітекторів проводять раз у рік у різних напрямках: містобудування; будівлі, комплекси та споруди; багатоповерхові житлові будинки; малоповерхові житлові будинки; ландшафтна архітектура; інтер’єр.