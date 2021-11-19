Будівля знаходиться в аварійному стані та частковій оренді до 2024 року

Приміщення «Укрпошти» у Снятині виставили на аукціон. Початкова ціна будівлі 1,5 млн грн. Приміщення, площею 965 м2, розташоване в центральній частині міста на вулиці Лотоцького. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення та перебуває в аварійному стані.

Міська рада Снятина неодноразово просила дирекцію «Укрпошти» продати або відремонтувати приміщення по вул.Лотоцького, 25. «Снятинська міська рада впродовж багатьох років зверталася до дирекції «Укрпошти» з проханням привести до належного вигляду або продати це майно, щоб не допустити подальшого руйнування будівлі. Завдяки численним зверненням міської ради, нещодавно Акціонерне товариство «Укрпошта» виставило будівлю по вул.Лотоцького, 25, на аукціон на електронних торгах ProZorro.Продажі. Відтепер всі бажаючі можуть взяти участь в аукціоні», – йдеться у повідомленні прес-служби міської ради Снятина.

На сайті ProZorro.Продажі зазначено, що площа будівлі, яка виставлена на аукціон – 965 965 м2. Також, лот містить неоформлену земельну ділянку – 1,8 тис. м2. Будівля «Укрпошти» знаходиться в аварійному стані та частковій оренді до 2024 року.

Додамо, що з 2013 року будівля знаходиться в аварійному стані. Наразі відсутня одна половина покриття даху, пошкоджено конструкції перекриття та стін. Побудований будинок у 1903 році.