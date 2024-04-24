Львівська опера увійшла до трійки найбільш прибуткових театрів Міністерства культури

За підсумками 2023 року Львівський національний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької заробив 31,5 млн грн, а національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – 27,4 млн грн. Таким чином вони увійшли у топ-5 найбільш прибуткових національних театрів України. Про це повідомляє YouControl.market.

На першому місці рейтингу найбільш прибуткових державних театрів – Київський театр опери і балету України імені тараса Шевченка, що заробив 53,5 млн грн. На другому місці – теж київський Драматичний театр імені Івана Франка із заробітком 45,8 млн грн. Після двох львівських театрів іде київський драматичний театр Лесі Українки, що заробив 23,3 млн грн.

Динаміка заробітку львівських театрів

У 2021 році, за даними сервісу YouControl, Львівська опера заробила 23,68 млн грн. У 2022 році, в рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дохід театру зменшився до 19,76 млн грн. Та вже у 2023 році він зріс до 31,5 млн грн, що на 59,4% більше у порівнянні з першим роком великої війни. Додамо, що із цієї суми чатка державних закупівель становить лише 67 тис. грн.

Драматичний театр імені Марії Заньковецької у 2021 році заробив лише 8,77 млн грн, у 2022 – 12 млн грн, а в 2023 ще на 128% більше – 27,37 млн грн.

Окрім того, торік театр опери і балету імені Соломії Крушельницької отримав фінансування від держави на 169,1 млн грн, а театр імені Марії Заньковецької – 83,1 млн грн. Більшість державних коштів ідуть на заробітну плату співробітників та сплату податків. Ще частина з них – на сплату комунальних послуг, а залишки – на нове обладнання чи оновлення декорацій.

Із 2017 року Львівський національний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької очолює колишній міністр культури України Василь Вовкун, а театр імені Марії Заньковецької у 2023 році очолив Максим Голенко.

Додамо, що в Україні є дев’ять національних театрів, що належать до сфери Міністерства культури. Це: