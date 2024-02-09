Валентина Плужнікова мала співати партію Кармен

У Львівській опері на 17 лютого запланована вистава «Кармен». Головну партію в опері Жоржа Бізе мала виконати запрошена вокалістка, лауреатка міжнародних конкурсів Валентина Плужнікова. Однак театр відмовився від співпраці зі співачкою через її участь у виставах з російськими артистами. Про це повідомили на сторінці Львівської національної опери у Facebook 9 лютого.

«Львівська національна опера, на жаль, не володіла повною інформацією щодо творчої біографії Валентини Плужнікової під час перемовин щодо її участі в опері "Кармен" Жоржа Бізе. Щойно нам стало відомо про її участь у спектаклях разом з російськими артистами під час навчання в академії Ла Скала. Командою Львівської національної опери оперативно прийнято рішення про скасування участі Валентини Плужнікової в опері "Кармен" 17 лютого», - йдеться у повідомленні.

Театр також закликав українських артистів не брати участь у спільних з російськими артистами проектах, оскільки це працює проти України.

Валентина Плужнікова є лауреаткою міжнародних вокальних конкурсів та учасницею європейських оперних фестивалів. Співачка здобула ступінь магістра у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського у Києві, після чого навчалась у США за програмою Lindemann Young Artist Development. Зараз Плужнікова виступає на різних оперних сценах світу.

Нагадаємо, раніше у Львівській опері прокоментували гастролі у Європі балетних труп з України із російським репертуаром.

«Наша позиція лишається незмінною: ми засуджуємо діяльність колективів та артистів, що беруть участь в сумнівних концертах та акціях за участі російських зірок та не вилучають зі свого репертуару твори російських композиторів. Від початку повномасштабного вторгнення Львівська», – йдеться у повідомленні.