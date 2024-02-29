Андрій Михаліха, Юлія Михаліха-Ром та Богдан Ключник

Троє артистів Львівської опери, а саме провідний соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха-Рома, а також артист балету Богдан Ключник не повернулися разом з усім колективом в Україну з гастролей у Фінляндії. Усі троє повідомили про це колег, попрощавшись з ними віртуально. Зараз на сторінках артистів у соцмережах інформації про їхнє рішення немає.

Протягом трьох тижнів, з 8 до 22 лютого, балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса. Зараз вистава запланована у Львові 1 березня, проте серед її учасників немає трьох солістів. Їхні імена зникли також і з сайту театру – тепер на сторінках усіх трьох артистів, де раніше були фото та інформація про артистів пише помилка «404 Сторінка не існує або була видалена!».

Сторінки Андрія та Юлії Михаліх й Богдана Ключника видалені із сайту Опери (скріншот)

У театрі проводять службове розслідування, згодом обіцяють прокоментувати ситуацію, що склалась.

Андрій Михаліха був задіяний у багатьох виставах театру (у його репертуарі було понад 20 провідних партій). Зокрема у відновленому балеті «Даремна обережність» він виступав у ролі Марцеліни. У балеті «Дон Кіхот» він танцював партію Еспадо. Зараз на сторінці балету його прізвища серед виконавців немає. Як і прізвищ Юлії Михаліхи та Богдана Ключника.

Нагадаємо, це не перший скандал такого роду. Зокрема комік Андрій Щегель заявив, що використав тур як можливість втекти від призову. Режисер Тарас Голубков, отримавши дозвіл на виїзд для зйомок фільму в Європі, поїхав до Росії знімати кліп для російської співачки. Через такі випадки у березні 2023 року міністерство культури та інформаційної політики навіть розробило нові правила для виїзду за кордон митців та журналістів.